Зоя Емельянова, 21 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о начале частичной мобилизации, объявленное 21 сентября, поддержали и глава Крыма, и простые жители.
В комментариях к посту главы Крыма на его странице в «ВКонтакте» жители региона преимущественно высказались в поддержку президента.
«Отлично», — написал один из пользователей, сопроводив комментарий значком российского флага.
«Хоть порядок уже будет, сколько можно терпеть это», — поддержала Екатерина Н.
«Крым — Россия — мы едины — мы непобедимы», — написал Андрей П.
«Спасибо деду за Победу… Пришло наше время, вперёд за Россию!» — поддержал Никита Б.
«Считаю, что необходимо также проводить подготовки по оказанию первой медицинской помощи, ведь сейчас нагрузка не только на военных, но и на врачей, поэтому им нужны помощники», — написала Виктория В.
«Хочу помочь, а, кроме как гуманитаркой и денегами, нечем. Ни стрелять, ни шить людей не умею», — поддерживает Анастасия К.
«Настоящие военные патриоты, как Сталин, например, своих сыновей на фронт отправляли… Намёк понятен, господа начальники?» — написал один из пользователей.
«Поясните, Сергей Валерьевич, крымчанам: кому можно призваться добровольно, женщины, мужчины, возраст, ограничения или без профессии, необязательные пункты», — просит Мари А.
«Мобилизация — это вам не автопробеги устраивать, теперь посмотрим, кто настоящий патриот, а кто на словах. В Великую Отечественную мужики не прятались, а шли добровольцами защищать родину, а сейчас читаешь соцсети и удивляешься, сколько нытиков», — написал Анатолий К.
«Чиновники всех рангов обязаны записаться в добровольцы, депутаты всех рангов, увидим, кто патриот Отечества. Гламур закончился, уже другая жизнь», — написал Андрей Р.
«Нужно не простых мужиков отправлять, а тех, которые с жиру бесятся, которые своих сыновей откупают от армии. Вот таких надо забирать, пусть увидят, что такое жизнь», — пишет Екатерина Н.
«Родина — это как Мать, и это наш долг защищать её. Мы защищаем наше будущее. Да, это страшно, но кто, как не мы!» — написала Татьяна Т.
«Обязаны повторить подвиг предков и быть достойными», — пишет Дмитрий Д.
«Россия всегда будет отстаивать свою суверенность, и в Донбассе мы будем демонстрировать то, что никогда не отступим от своих целей», — считает Антон Б.
«Пусть Бог хранит и оберегает всех тех, кто нас защищает и борется за мир без фашизма…» — пишет Алёна Б.