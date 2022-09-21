Ульяновск, 21 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил комиссию по мобилизации граждан и провёл первое совещание с муниципальными главами. Об этом руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Русских проинформировал, что в рамках мероприятий по частичной мобилизации он будет руководить призывной комиссией по мобилизации граждан Ульяновской области. Первое совещание по данному вопросу он провёл с руководителями муниципальных образований.

«Дал ряд неотложных поручений. Местные власти обязаны поддерживать постоянный контакт с военными комиссариатами, тем более что все главы являются председателями призывных комиссий», — написал Алексей Русских.

Губернатор также отметил, что местные власти должны оказать «полное содействие» в рамках объявленной частичной мобилизации — речь идёт, прежде всего, об оповещении, сборе и доставке мобилизованных к местам прохождения службы.

«От всех нас сейчас нужна слаженная, чёткая работа», — сказал глава региона.

Напомним, что ранее Алексей Русских заявил о готовности обеспечить «полное содействие работе военных комиссариатов» и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. Призыву будут подлежать граждане из запаса.