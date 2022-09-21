Урумчи, Китай, , 14:04 — REGNUM Общая стоимость сделок, подписанных на седьмой выставке Китай — Евразия Экспо, проходившей с 19 по 22 сентября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, уже достигла рекордного уровня, сообщил организатор мероприятия, передает 20 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На данный момент подписано сделок на сумму более 960 млрд юаней (около $138,19 млрд), что более чем в три раза превышает показатель последней выставки, состоявшейся в 2018 году. Сделки в основном заключаются в энергетике и электроснабжении, нефти и химикатах, угле, инфраструктуре, одежде и текстиле, культуре и туризме, торговле и логистике, а также недвижимости.

На вторичную промышленность пришлось 83,61% всех сделок на общую сумму 809,25 млрд юаней. На первичный и третичный секторы соответственно пришлось 2,53% и 13,86% сделок.

Выставка, проводимая как онлайн, так и оффлайн, фокусируется на проектах с хорошими рыночными перспективами, высокими технологиями и значительным инвестиционным спросом. Он также организует специальные мероприятия по продвижению инвестиций и торговли и активно создает бизнес-платформу высокого класса.

Занимая выставочную площадь в 40 000 кв м, выставка создала три зоны, посвященные таким темам, как инвестиционное сотрудничество и торговля сырьевыми товарами.