Урумчи, Китай, 21 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Общая стоимость сделок, подписанных на седьмой выставке Китай — Евразия Экспо, проходившей с 19 по 22 сентября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, уже достигла рекордного уровня, сообщил организатор мероприятия, передает 20 сентября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

На данный момент подписано сделок на сумму более 960 млрд юаней (около $138,19 млрд), что более чем в три раза превышает показатель последней выставки, состоявшейся в 2018 году. Сделки в основном заключаются в энергетике и электроснабжении, нефти и химикатах, угле, инфраструктуре, одежде и текстиле, культуре и туризме, торговле и логистике, а также недвижимости.

На вторичную промышленность пришлось 83,61% всех сделок на общую сумму 809,25 млрд юаней. На первичный и третичный секторы соответственно пришлось 2,53% и 13,86% сделок.

Выставка, проводимая как онлайн, так и оффлайн, фокусируется на проектах с хорошими рыночными перспективами, высокими технологиями и значительным инвестиционным спросом. Он также организует специальные мероприятия по продвижению инвестиций и торговли и активно создает бизнес-платформу высокого класса.

Занимая выставочную площадь в 40 000 кв м, выставка создала три зоны, посвященные таким темам, как инвестиционное сотрудничество и торговля сырьевыми товарами.