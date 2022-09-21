Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий статус Георгиевской ленты в качестве символа воинской славы России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Георгиевская лента

В Госдуме убеждены, что установление статуса Георгиевской ленты по аналогии со Знаменем Победы (и его копий) обеспечит должную правовую защиту.

За публичное осквернение Георгиевской ленты предлагается уставить уголовную либо административную ответственность, а любая деятельность с противоправным использованием символики Георгиевской ленты будет пресекаться.

При этом в комитете Госдумы по обороне обратили внимание на ряд моментов. Так, согласно инициативе, способы использования Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, определяются органами публичной власти самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России. Однако правительство России считает, что такое нормативно-правовое регулирование может привести к различной правоприменительной практике в случае привлечения к ответственности лиц за публичное осквернение Георгиевской ленты.

«Мы должны окончательно пресечь случаи их неподобающего использования на законодательном уровне! Память о Великой Победе и доблести наших отцов и дедов должна быть сохранена!» — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

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