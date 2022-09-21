Лондон, , 14:04 — REGNUM Швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что перестал верить в возможность продолжать карьеру. Об этом 21 сентября сообщает ВВС.

Роджер Федерер James Marvin Phelps aka mandj98

«Последние три года были, мягко говоря, тяжёлыми. Я пытался вернуться, но был предел тому, что я мог сделать. И я перестал верить в реальность этого, если честно», — сказал Федерер.

Он добавил, что быстро понял, что карьера закончена.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летний Федерер объявил о завершении карьеры. Он завершит выступления на профессиональном уровне после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.

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