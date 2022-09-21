Оренбург, , 14:03 — REGNUM Избирательная комиссия Оренбургской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона. Об этом сообщили 21 сентября в облизбиркоме.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

В Оренбуржье для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей будут открыты четыре участка для голосования. Содействие окажут в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

Участки будут работать с 23 сентября по 27 сентября. С 23 сентября по 26 сентября члены комиссий референдумов будут также работать в выездном формате.

»Облизбирком помогал в организации голосования на выборах президента Узбекистана в прошлом (2021) году. И в случае с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями мы также по запросу комиссий, проводящих референдумы, максимально окажем необходимое содействие», — сказала председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева.

Напомним, референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.