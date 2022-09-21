Саранск, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Решение было тяжелым, но дальше затягивать нельзя, считает замглавы Комитета по аграрным вопросам, депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина duma. gov.ru/

Есть подтверждения спецслужб о том, что страны НАТО подталкивают киевский режим начать бои на территории России, отметила она.

«После общения с военными во время передачи гуманитарной помощи у меня не осталось сомнений, что нужно усиливать поддержку наших ребят на передовой. Против нас — весь блок НАТО, нас хотят уничтожить, поставить на колени. Но этого не будет. Коллективный Запад плохо извлекает уроки истории», — написала Оглоблина в своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии уже работает комиссия по частичной мобилизации, ее возглавил глава республики Артем Здунов. Призыв резервистов глава региона назвал своевременным и необходимым решением.

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