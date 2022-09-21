Саранск, 21 сентября 2022, 14:02 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Решение было тяжелым, но дальше затягивать нельзя, считает замглавы Комитета по аграрным вопросам, депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина
Депутат Госдумы Юлия Оглоблина
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Есть подтверждения спецслужб о том, что страны НАТО подталкивают киевский режим начать бои на территории России, отметила она.

«После общения с военными во время передачи гуманитарной помощи у меня не осталось сомнений, что нужно усиливать поддержку наших ребят на передовой. Против нас — весь блок НАТО, нас хотят уничтожить, поставить на колени. Но этого не будет. Коллективный Запад плохо извлекает уроки истории», — написала Оглоблина в своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии уже работает комиссия по частичной мобилизации, ее возглавил глава республики Артем Здунов. Призыв резервистов глава региона назвал своевременным и необходимым решением.

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