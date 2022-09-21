Ереван, 21 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном поддержал позицию Еревана. Об этом 21 сентября говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Пресс-служба президента Республики Беларусь Станислав Зась

«Секретарь Совета безопасности подтвердил позицию Армении о том, что азербайджанские войска должны покинуть оккупированные территории Армении», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зась поддержал право Армении на защиту территориальной целостности всеми доступными средствами. Григорян также сообщил об общественных настроениях в Армении в отношении ОДКБ.

Напомним, миссия ОДКБ во главе с Засем прибыла в Армению 20 сентября в связи с обращением Еревана из-за вооружённого конфликта с Азербайджаном.