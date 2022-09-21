Кабул, 21 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Группа афганских женщин поддерживает протесты иранского народа и заявляет, что скоро «правление братьев, отцов и мужей закончится». Эти женщины говорят, что испытывают боль, не отличающуюся от боли Сепиде Решну, чьё вынужденное признание было опубликовано, и Мехсы Амини, «убитой под пытками». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) ArmyAmber Афганистан

В социальных сетях было опубликовано заявление, под которым можно увидеть имена ряда афганских участниц протестов.

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«Мы не отделяем наши страдания от страданий тысяч иранских женщин, которые всегда боролись против исламского режима и подвергались самым жестоким репрессиям, и от страданий всех женщин, терпящих угнетение от своих правительств, особенно исламских правительств», — говорится в заявлении.

Эти женщины сказали: «Под лозунгом «Смерть «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будь то Кабул или Тегеран» мы заявляем о нашей солидарности с женщинами Ирана, и мы знаем, что эта солидарность однажды поставит наших врагов на колени».

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Напомним, что акции протеста в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией.