София, , 14:02 — REGNUM Сотрудники таможенного управления столицы Болгарии Софии изъяли в одном из почтовых отделений города около 5 килограммов сильнодействующих наркотических средств. Об этом 21 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Полиция Pikio.pl

По предварительным данным, запрещённый товар был спрятан в посылке, следовавшей транзитом из Италии в Грецию. Общая сумма конфискованных запрещённых веществ составила более $100 тыс.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении общенациональной акции по борьбе с распространением наркотиков.