Пекин, 21 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, мобильный интернет вещей в Китае (IoT) добился заметного прогресса в сетевых и промышленных возможностях, а также в разработке приложений, передает 21 сентября агентство Синьхуа.

(сс) jeferrb Интернет вещей

К концу августа количество подключений к мобильному интернету Вещей в Китае достигло 1,698 млрд, впервые превысив число пользователей мобильных телефонов. По данным министерства, за тот же период общее количество узкополосных базовых станций Интернета вещей, 4G и 5G достигло 755 000, 5,9 млн и 2,1 млн соответственно.

По сообщению министерства, сформировалась модель сетевой инфраструктуры, включающая скоординированное развитие множества сетей, всеобщий охват городских и сельских районов и глубокий охват ключевых сценариев.

Оно добавило, что возможности китайских предприятий в области исследований и разработок технологий и продукции были расширены, а экологическая система улучшилась.