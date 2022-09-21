Лондон, , 14:00 — REGNUM Британская исполнительница Рита Ора и голливудский режиссёр Тайка Вайтити подтвердили свой брачный союз. Об этом 21 сентября пишет Peopletalk.

Тайка Вайтити Цитата из видеоинтервью

По данным издания, в недавнем интервью Рита Ора призналась, что «счастлива» быть женой режиссёра. «Я безумно влюблена в него. Я всегда верила в любовь и мечтала о такой сказке с самого детства. Мои родители вместе около 30 лет, поэтому они всегда были для меня примером», — поделилась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о свадьбе Тайки Вайтити и Риты Оры появились в августе 2022 года. Тайная церемония бракосочетании прошла в Великобритании.

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