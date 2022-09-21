Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник считает, что частичная мобилизация знаменует переломный момент для современной России. Об этом депутат заявил в среду, 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что мы как никогда должны сейчас обществом поддержать президента и быть едиными. Это не простое решение для тех людей, которые принимают, голосуют за это. То, что сейчас в России будет происходить, — это переломный момент. Переломный момент для сознания вообще нации, общества, России как государства. Поэтому мы можем это только поддержать», — отметил парламентарий.

Крупник добавил, что сейчас должны присоединиться к спецоперации профессионалы и те, кто может принести военную пользу, депутат не посчитал возможным отправлять неподготовленных людей.

Напомним, что в России по указу президента Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. Ранее спикер ЗакСобрания Александр Бельский заявил, что готов отправиться на мобилизацию, если его призовут.

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