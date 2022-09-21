Москва, , 13:59 — REGNUM Несколько тысяч добровольцев из Москвы принимают участие в специальной военной операции. Об этом 21 сентября мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

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Также он сообщил о том, что в городе укомплектованы три батальона из добровольцев.

«Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», — написал Собянин.

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