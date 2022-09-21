Псков, 21 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые находятся сейчас в Псковской области, смогут принят участие в референдуме о воссоединении с Россией на избирательных участках региона. Об этом сообщил 21 сентября председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный участок

Напомним, с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вопросу включения территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. На территории России, в частности, в Псковской области также будут организованы участки для проведения голосования, чтобы дать возможность проголосовать людям, которые в свое время были вынуждены уехать с данных территорий.

«Формирование комиссий референдума и обеспечение голосования реализуется гражданами этих республик и территорий. По запросу комиссий, проводящих референдумы, мы готовы оказать максимальное содействие в организации участков», — прокомментировал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.