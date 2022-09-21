Москва, , 13:58 — REGNUM Проведение в России мобилизационных мероприятий должно сопровождаться скорейшим преодолением узких мест, мешающих военно-технической мобилизации, безопасности тыла, упорядочению военно-политической работы, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ Минобороны России

«Из этих проблем одни становятся достоянием гласности в ходе СВО, другие ещё далеко не осознаны государством и обществом.

Прежде всего, нужно отладить скорейшее оснащение войск моделями оружия и снаряжения, которые ещё поставляются в действующую армию (и особенно в ЛДНР) в недостаточном количестве либо так и не запущены в производство.

Известно, что этот вопрос касается, в частности, ряда моделей стрелкового оружия, беспилотников, авиационного вооружения, дополнительной защиты для бронетехники, средств оказания медпомощи.

Боевые действия неизбежно влекут за собой корректировку как военных технологий, так и норм снабжения. Для ускорения этой корректировки, спасающей жизни и облегчающей решение военных и политических задач, требуется и корректировка работы госаппарата.

Поэтому в последние месяцы при общественном обсуждении СВО всё чаще затрагивается вопрос о создании компактного координирующего госоргана наподобие советского Государственного комитета обороны (ГКО) 1941–1945 гг.

Такой орган мог бы ускорить запуск в производство и постановку на снабжение новой техники, решать правовые вопросы, связанные с мобилизацией и политикой на освобождённых территориях, пресекать ошибки и злоупотребления.

Наконец, это орган может стать инстанцией, ускоренно рассматривающей предложения по работе идейно-психологического характера — от противодействия психологическим диверсиям противника и внутренней деструкции до совершенствования государственной и военной символики, военной формы, воинских наград.

По-видимому, роль такого координационного органа целесообразнее всего поручить Совету Безопасности, но для этого из совещательной структуры высших руководителей страны он должен быть расширен в некий военно-гражданский аналог «службы одного окна», больше приспособленный к оперативной работе и открытый для предложений от специалистов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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