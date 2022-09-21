Александр Полегенько,
21 сентября 2022, 20:18 — REGNUM Участников автопробега, организованного ДОСААФ России и Союзом городов воинской славы, встретили в Симферополе 21 сентября. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Александра Полегенько.
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автопробег, который проводится при поддержке Министерства просвещения, проходит с 11 по 25 сентября. Он стартовал от Вечного огня на Поклонной горе в Москве и проходит по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Феодосия — Симферополь. Завершится автопробег в селе Ишунь Красноперекопского района Крыма. Участниками акции стали представителей различных регионов России.
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная встреча участников автопробега состоялась сегодня в парке имени Ю. Гагарина в крымской столице. В рамках акции к памятнику Василию Маргелову были возложены цветы.
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Встречу автопробега совместили также со сбором гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик.
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько © ИА REGNUM