21 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:18 — REGNUM Участников автопробега, организованного ДОСААФ России и Союзом городов воинской славы, встретили в Симферополе 21 сентября. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Александра Полегенько.

Техника ДОСААФ Александр Полегенько © ИА REGNUM

Техника ДОСААФ Александр Полегенько © ИА REGNUM

Техника ДОСААФ Александр Полегенько © ИА REGNUM

Техника ДОСААФ Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автопробег, который проводится при поддержке Министерства просвещения, проходит с 11 по 25 сентября. Он стартовал от Вечного огня на Поклонной горе в Москве и проходит по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Феодосия — Симферополь. Завершится автопробег в селе Ишунь Красноперекопского района Крыма. Участниками акции стали представителей различных регионов России.

Памятник Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная встреча участников автопробега состоялась сегодня в парке имени Ю. Гагарина в крымской столице. В рамках акции к памятнику Василию Маргелову были возложены цветы.

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и участники акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встречу автопробега совместили также со сбором гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик.

Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Полегенько © ИА REGNUM