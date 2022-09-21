Вашингтон, 21 сентября 2022, 13:58 — REGNUM Американский режиссёр Адам МакКей присоединился к числу доноров Фонда чрезвычайных климатических ситуаций. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Фонд занимается поддержкой эко-активистов, а также разрабатывает варианты предотвращения глобальной климатической катастрофы. Отмечается, что МакКей пожертвовал фонду $4 млн, параллельно войдя в Совет директоров организации.
Напомним, Адам МакКей является постановщиком таких фильмов, как «Игра на понижение», «Не смотрите наверх», «Сводные братья» и других. Режиссёр является лауреатом «Оскара».
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