Вашингтон, 21 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Американский режиссёр Адам МакКей присоединился к числу доноров Фонда чрезвычайных климатических ситуаций. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Адам МакКей

Фонд занимается поддержкой эко-активистов, а также разрабатывает варианты предотвращения глобальной климатической катастрофы. Отмечается, что МакКей пожертвовал фонду $4 млн, параллельно войдя в Совет директоров организации.

Напомним, Адам МакКей является постановщиком таких фильмов, как «Игра на понижение», «Не смотрите наверх», «Сводные братья» и других. Режиссёр является лауреатом «Оскара».