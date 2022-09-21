Москва, 21 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Изложенные президентом России Владимиром Путиным решения направлены на обеспечение защиты безопасности страны, заявил 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Речь о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свою судьбу», — сказал Патрушев на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

Он также выразил уверенность в том, что самостоятельные «правительства и народы, ну и, конечно, белорусский народ будут нас в этом поддерживать».