* запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 13:57 — REGNUM В афганской провинции Фарах официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили работникам СМИ, что их внешний вид «должен соответствовать традиции Пророка Ислама».

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Согласно источникам, на встрече с представителями средств массовой информации талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указали журналистам, что они должны отдать приоритет публикациям и трансляциям проповедей богословов.

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Источники добавляют, что радикалы подчеркнули, что средства массовой информации в Фарахе должны приглашать на свои передачи лиц, заслуживших доверие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для публикации религиозных программ.

Взяв страну под свой контроль, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели многочисленные ограничения на деятельность СМИ.