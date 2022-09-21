Рязань, 21 сентября 2022, 14:07 — REGNUM Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области Павла Малкова прошла 21 сентября в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Инаугурация состоялась в рамках заседания Рязанской областной думы с участием полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. Избранному губернатору были вручены удостоверение главы региона и должностной знак.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Рязанской области, прошедших с 9 по 11 сентября, Павел Малков получил 84,55% голосов избирателей.