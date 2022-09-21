Рязань, , 14:07 — REGNUM Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области Павла Малкова прошла 21 сентября в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация Павла Малкова Цитата из видео

Инаугурация состоялась в рамках заседания Рязанской областной думы с участием полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. Избранному губернатору были вручены удостоверение главы региона и должностной знак.

«Вступление в должность губернатора — для меня большая честь и огромная ответственность за настоящее и будущее региона. Особенно сегодня, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые требуют соответствующих решений. Работа в таких условиях — это многократная ответственность», — отметил Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Рязанской области, прошедших с 9 по 11 сентября, Павел Малков получил 84,55% голосов избирателей.