Москва, , 14:02 — REGNUM Населённые пункты в граничащих с б. УССР российских регионах подвергаются атакам, там работают следователи. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 21 сентября журналистам, комментируя обращение главы государства к гражданам.

Осколок снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ранее президент Владимир Путин заявил, что удары уже наносятся по приграничным районам Белгородской и Курской областей. Об этих обстрелах, уточнил Песков, сообщалось несколько дней назад.

«Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там», — сказал Песков в ответ на вопрос, какие атаки имел в виду Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе телеобращения также заявил, что страны Запада прямо подталкивают киевский режим к переносу военных действий на российскую территорию, и, не скрываясь, призывают к разгрому России.

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