Берлин, 21 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Власти ФРГ осудили частичную мобилизацию, объявленную президентом России Владимиром Путиным. Для канцлера Олафа Шольца это решение свидетельствует о том, что российское наступление на территории б. УССР не достигло успеха. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер на регулярном брифинге для прессы в Берлине, как сообщает газета Le Figaro.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

Кроме того, это показывает, цитирует Шольца Бюхнер, что киевский режим эффективно защищается «благодаря массированной поддержке многих стран, включая Германию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, включая поставки оружия.