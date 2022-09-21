Пекин, , 13:52 — REGNUM Бывший заместитель мэра города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая Дэн Хуэйлинь был приговорен к 15 годам тюремного заключения за получение взяток, объявил Промежуточный народный суд города Баодина в провинции Хэбэй, передает 21 сентября агентство Синьхуа.

Юань

Дэн, который также был главой местного бюро общественной безопасности, также был оштрафован на 4 млн юаней ($575 242) в качестве части наказания. Его незаконная прибыль от взяточничества, а также проценты, которые она принесла, были взысканы и переданы в государственную казну.

Дэн был признан виновным в использовании своих прежних должностей в провинции Хубэй и Чунцинt в период с 1999 по 2020 год для оказания помощи другим лицам в ведении бизнеса, приобретении номерных знаков, трудоустройстве и других вопросах. Взамен он незаконно принял деньги и ценности на общую сумму более 42,67 млн юаней.

В заявлении суда говорилось, что сумма взяток, полученных Дэном, была особенно огромной, а обстоятельства его преступления — особенно отвратительными. Однако, учитывая, что он правдиво признался в своих преступлениях во время следствия, проявил раскаяние и сотрудничал в возвращении всех своих незаконных доходов, был вынесен более мягкий приговор.