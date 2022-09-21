Сеул, 21 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. 21 сентября в Сеуле состоялось заседания совместного комитета Южной Кореи и Польши по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, с южнокорейской стороны в переговорах принял участие координатор по вопросам экономики МИД Юн Сон Док, а с польской стороны — заместитель министра экономического развития и технологий Польши Гжегож Пеховяк.

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что недавно подписанный контракт на поставку южнокорейских вооружений свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. Он также попросил правительство Польши поддержать южнокорейские компании, желающие принять участие в проектах по строительству нового аэропорта и атомных электростанций.

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В свою очередь Пеховяк сообщил о заинтересованности в инвестициях южнокорейских компаний в экономику Польши.

Известно, что к 2043 году правительство Польши планирует построить шесть атомных электростанций. В настоящее время польские власти также продвигают проект строительства нового аэропорта.