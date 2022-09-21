Южно-Сахалинск, , 13:52 — REGNUM Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о частичной мобилизации безусловно необходимо в условиях противостояния коллективному Западу и неонацистской бывш. УССР, об этом заявил 21 сентября председатель думы Сахалина Андрей Хапочкин.

СВО. Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Путин: Россия для своей защиты будет использовать все средства

«Наши сограждане, соотечественники в Донецке и Луганске, в Мариуполе и Шахтерске, в Херсоне и Запорожье нуждаются в нашей защите и безусловной поддержке. У нас, как правильно сказал президент, нет морального права отдать наших сограждан на растерзание западных палачей, у которых ни осталось никаких понятий о чести, о справедливости. Жители Донбасса хотят сами, по праву свободных людей, определить свою судьбу. И наша задача — обеспечить им это право.

Решение о частичной мобилизации поможет обеспечить безопасность тех граждан, которые готовы выразить свою волю в референдумах, готовы реализовать свое право на самоопределение своей территории и своей страны. А мы их, безусловно, поддержим», — написал Хапочкин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.