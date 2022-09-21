Москва, 21 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Частичная мобилизация преследует цель увеличения группировки на территории бывшей УССР, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Государственная дума РФ Андрей Гурулёв

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«Увеличение нашей группировки, как вы можете заметить, — это лишь одна из мер, которую предпринимает руководство Вооружённых сил и Верховный главнокомандующий. Речь идёт о совокупности решений — законодательных, финансовых, организационных. Результатом станет успешное завершение СВО на наших условиях во благо русских людей Донбасса и сопредельных территорий», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он также призвал население не паниковать.

«Вижу и понимаю, что у многих наших сограждан происходящее вызывает волнение. Призываю не паниковать, отнестись к происходящему спокойно и взвешенно. Мобилизации подлежат люди с военным опытом, которые пройдут подготовку для отправки в зону СВО и будут выполнять задачи, связанные прежде всего с организацией работы на освобождённых территориях. По этому поводу всё довольно детально изложил министр обороны», — указал парламентарий.

«Вижу, что некоторые граждане в панике изучают вопросы того, как сбежать из страны. Не нужно паниковать. Те, кто подлежит мобилизации, будет мобилизован. Те, кто мобилизации не подлежит, сможет ездить туда, куда ему вздумается, по тем направлениям, которые остаются для россиян открытыми», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.