Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Первое рабочее заседание призывной комиссии по мобилизации в Санкт-Петербурге состоится 22 сентября. Об этом заявил возглавивший комиссию губернатор Александр Беглов. Он пообещал в постоянном режиме «информировать жителей города о проводимых мероприятиях».

Александр Беглов Gov.spb.ru

Говоря о решении президента РФ о частичной мобилизации Беглов указал, что Запад в очередной раз пытается лишить Россию государственности, отнять культуру и историю, ввиду чего, необходимо сплотиться ради сохранения независимости. По его словам, конечная цель Запада — разрушить Россию, и именно об этом в своем обращении 21 сентября говорил президент.

«Сегодня мы должны сплотиться ради сохранения независимости. Для исполнения указа президента будем работать в тесном взаимодействии с военным комиссариатом Петербурга и Западным военным округом», — сказал Беглов.

Он призвал жителей в вопросах о мобилизации не доверять фейкам, пользоваться официальными источниками информации.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. На воинскую службу будет отправлено 300 тыс. граждан, находящихся в запасе.

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