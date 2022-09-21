Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт рассказала, как будет называться одна из её песен в альбоме Midnights. Об этом 21 сентября сообщает Billboard.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

В трек-лист пластинки войдут 13 песен, последняя будет называться Mastermind. Релиз альбома назначен на 21 октября 2022 года.

Ранее Тейлор Свифт получила премию Nashville Songwriter Awards. Она выиграла в номинации «Автор песен и артист десятилетия» за своё творчество в период с 2010 по 2019 годы.