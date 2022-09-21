Москва, , 13:48 — REGNUM Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») заявил о том, что хочет принять участие в специальной военной операции вместе со своими товарищами, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Юрий Швыткин Kovalchuk22

«В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу. Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я посчитал, что я готов быть рядом с ними», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее Швыткин неоднократно подавал заявление на мобилизацию.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для борьбы с киевским режимом. Мобилизация коснется порядка 300 тыс. человек.

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