Мадрид, , 13:47 — REGNUM Тот факт, что европейские страны больше не будут рассчитывать на поставки природного газа из России, в Евросоюзе «приняли как должное». Об этом 21 сентября заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера, передаёт агентство Europa Press.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рибера считает, что конфликт на территории б. УССР скоро не закончится, что этому последние события «предвещают сложную зиму» в Европе.

«Именно поэтому важно поддерживать единство на европейском уровне», — подчеркнула вице-премьер.

Он также призвала «ускорить достижение энергетической независимости от России», заверив, что в Испании поставки газа гарантированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что в результате снижения цены на газ с 21% до 5%, объявленного председателем правительства Педро Санчесом, экономия для семей и компаний в следующем квартале составит около 190 миллионов евро.

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