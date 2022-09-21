Мадрид, 21 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Тот факт, что европейские страны больше не будут рассчитывать на поставки природного газа из России, в Евросоюзе «приняли как должное». Об этом 21 сентября заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера, передаёт агентство Europa Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Рибера считает, что конфликт на территории б. УССР скоро не закончится, что этому последние события «предвещают сложную зиму» в Европе.

«Именно поэтому важно поддерживать единство на европейском уровне», — подчеркнула вице-премьер.

Он также призвала «ускорить достижение энергетической независимости от России», заверив, что в Испании поставки газа гарантированы.

Читайте также: Власти Испании назвали уровень экономии после сокращения цен на газ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что в результате снижения цены на газ с 21% до 5%, объявленного председателем правительства Педро Санчесом, экономия для семей и компаний в следующем квартале составит около 190 миллионов евро.

Ранее по теме: Премьер Испании: энергетический рынок ЕС больше не работает