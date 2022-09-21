Оренбург, , 13:49 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, комментируя обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны, отметил, что Российская Федерация вынуждена принимать непростые решения, чтобы обеспечить суверенитет и целостность государства в связи с возникшей угрозой.

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«Объявлена частичная мобилизация. Оренбургская область немедленно приступила к выполнению задач, поставленных президентом. Сегодня, 21 сентября, с членами правительства региона, военным комиссариатом и избиркомом области обсудим оперативные решения», — сказал глава Оренбужья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин обратился к гражданам России, отметив, что решение об упреждающей военной операции на территории [б. УССР] было абсолютно необходимым и единственно возможным, поскольку Запад хочет распада России на множество враждующих между собой областей. В России объявлена частичная мобилизация.