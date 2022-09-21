Москва, 21 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В России в рамках СВО следовало бы создать интернациональную антифашистскую бригаду, написал 21 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Так он прокомментировал решение Совета Федерации об одобрении закона об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

Для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС России на срок не менее года, предусмотрено право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без соблюдения общих требований о сроках проживания в стране до момента подачи прошения о получении гражданства.