Уфа, 21 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. 1,5 млрд рублей предусмотрели в бюджете Башкирии на обновление коммунальной и дорожной техники в регионе. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр правительства республикиАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонна коммунальной техники

Он напомнил, что в Уфимском районе был открыт дилерский центр по продаже грузовой техники Минского автомобильного завода.

«Через дилерский центр можно будет купить всю линейку МАЗа — самосвалы, тягачи, шасси, дорожную строительную и коммунальную технику; можно будет получить сервисное обслуживание, проконсультироваться по технике и приобрести запасные части. В перспективе построим здесь цех по ремонту узлов (ДВС, КПП) всех марок использующихся в производстве автомобилей МАЗ со стендами для диагностики и проверки», — сообщил он.

Назаров также отметил, что в Башкирии ведется работа по обновлению коммунальной и дорожно-строительной техники.

«Поэтому открытие такого центра позволит нам ускорить данный процесс», — пояснил он.

Чиновник отметил, что в 2022 году на обновление техники в бюджете региона было предусмотрено около 1,5 млрд рублей. В результате было приобретено 239 машин, более половины из них — белорусского производства.

«Оцениваемая потребность до 2024 года составляет 7,5 млрд рублей. Они пойдут на приобретение 730 единиц техники», — сообщил премьер-министр.