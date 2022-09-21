Сыктывкар, 21 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба поддержал решение президента о частичной мобилизации. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети «Вконтакте».

Fmba.gov.ru Владимир Уйба

«Полностью поддерживаю решение Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о проведении частичной мобилизации, — заявил Уйба. — Правительство Коми окажет всестороннюю поддержку военному комиссариату в решении задач, поставленных верховным главнокомандующим. Я несколько раз бывал на освобожденных территориях, я своими глазами видел последствия террора в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую в результате военного госпереворота. Я видел страх и горе в глазах живущих в Донбассе людей, но я видел и надежду на мирную жизнь, слышал слова благодарности».

Как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон , согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.