Москва, 21 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Ряд банков в Казахстане и Вьетнаме прекратили работать с российскими картами «Мир» из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Сообщение об этом опубликовано 21 сентября в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Халык банк» (Казахстан) и банк BIDV (Вьетнам) прекратили обслуживание российских карт «Мир» в связи с угрозой вторичных санкций минфина США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября минфин США предупредил о введении санкций за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

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