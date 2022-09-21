Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Главы МИД Грузии, Азербайджана, Молдавии и б. УССР на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба грузинского дипломатического ведомства.

Евгений Лансере. Заморская торговля (фрагмент). 1917

«В рамках 39-го заседания был подписан протокол о порядке определения страны — производителя товаров к соглашению о создании зоны свободной торговли», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что участники встречи подписали конвенцию о взаимопомощи в консульских вопросах. Отмечается, что стороны отметили важность координации их действий на международных площадках.

Напомним, Тбилиси, Баку, Киев и Кишинёв с 1997 года входят в «Организацию за демократию и экономическое развитие» (ГУАМ). С 2002 года страны заключили соглашение об образовании зоны свободной торговли.