Париж, , 13:42 — REGNUM Согласно отчету Global Wealth Report Credit Suisse, ожидается, что число миллионеров во всем мире увеличится с 62,5 млн до 87 млн ​​в период с 2021 по 2026 год, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно отчету за 2022 год, в 2021 году почти 62,5 миллиона человек во всем мире имели состояние более 1 миллиона долларов по сравнению с менее чем 40 миллионами в 2017 году.

С 27,7 млн ​​миллионеров в 2026 году, Соединенные Штаты останутся, по прогнозам, на вершине рейтинга, опережая Китай (12,2 млн) и Японию (4,8 млн). Франция, со своей стороны, потеряла 26 миллионеров в 2021 году, но их число должно увеличиться с 2,8 млн до 3,9 млн в 2026 году. Франция сохранит пятое место в рейтинге, уступив Великобритании (4,7 млн ​​в 2026 году), но опередив Германию (3,4 млн).

Что касается сверхбогатых людей, чьи активы превышают $50 млн, то к 2026 году их должно стать 385 000 человек. Более половины этих сверхбогатых людей в настоящее время проживают в Северной Америке, в то время как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Китай и Индию) проживает более 67 000 человек. Это число намного превышает 42 000 сверхбогатых людей, которые проживают в Европе.

Мировое богатство выросло на 12,7% в 2021 году. Ожидается, что к 2026 году общее мировое богатство вырастет на $169 трлн.