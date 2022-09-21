Улан-Удэ, , 13:42 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ огнеборцы ликвидировали крупный пожар в цехе по пошиву авточехлов. Сигнал о возгорании поступил 21 сентября в 8:15, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар на предприятии в Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии

Ко времени прибытия пожарных горел бокс, кроме того, огонь распространился на кровлю здания и произошло обрушение конструкций. Пожару был присвоен повышенный — 2 ранг сложности.

«На месте работали 8 звеньев газодымозащитной службы, которыми из бокса, расположенного в здании, была эвакуирована автомобильная техника. В 10:49 (мест) открытое горение удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания было задействовано 43 человека и 17 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Огнеборцы ликвидируют крупный пожар на предприятии в Улан-Удэ