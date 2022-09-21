Вашингтон, 21 сентября 2022, 13:41 — REGNUM Работа над сценарием кинокомикса «Мстители: Династия Канга» начнётся раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает портал Murphyʼs Multiverse.
По данным источника, Джефф Лавнесс собирается начать писать сценарий для картины в октябре 2022 года, что существенно сократит сроки производства проекта. Премьера самого кинокомикса намечена на 1 мая 2025 года.
Напомним, кинокомикс «Мстители: Династия Канга» расскажет о борьбе супергероев с антагонистом по имени Канг. Режиссёром картины выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»), а должность сценариста займёт Джефф Лавнесс.
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