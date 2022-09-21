Волгореченск, Костромская область, , 14:19 — REGNUM Новых депутатов Костромской областной думы по округам №10 и №13 выберут 4 июня и 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

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Депутатами по этим округам, включающим в себя часть Костромы, Волгореченск, поселения Костромского и Нерехтского районов являлись ювелиры Максим Гутерман и Флун Гумеров. Они сложили полномочия в 2022 году. Гутерман отказался объяснять своё решение, а Гумеров указал, что был поставлен перед выбором — развивать бизнес или оставаться депутатом. Он выбрал первый вариант.

Напомним, последние довыборы в Костромскую облдуму прошли в сентября 2022 года по округу №3. На них победил главврач Окружной больницы Костромского округа № Владимир Храмов, выдвинутый «Единой Россией». Место освободилось после того как заместитель председателя законодательного собрания Иван Богданов был назначен заместителем губернатора по внутренней и информационной политике.

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