Москва, , 13:41 — REGNUM Совфед одобрил закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

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Изменения вносятся в Уголовный кодекс. В кодекс вводятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».

Кроме того, за мародерство будут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет, норма направлена на защиту мирных граждан, отметил член Совфеда Андрей Клишас. Случаи, когда военный берет на поле боя каску, оружие, бронежелет, мародерством не считаются, уточнил парламентарий.

За дезертирство вводится наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, за отказ выполнять приказ — до 10 лет, за сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

При этом устанавливается, что если «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

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