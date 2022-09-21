Кемерово, , 13:42 — REGNUM Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кемеровской области выразил солидарность с решением президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Как и раньше, в тяжёлые для нашей страны времена, бок о бок, люди разных национальностей и вероисповеданий встают плечом к плечу на защиту своего родного дома и своих близких. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, армию, наших земляков, которые отстаивают безопасность России и президента, который принял самое сложное в своей жизни решение и встал на защиту суверенитета государства, — говорится в обращении. — Ни один житель Кузбасса не остаётся равнодушным к людскому горю, все вместе мы оказываем посильную помощь воинам и жителям Донбасса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.