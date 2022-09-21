Москва, , 13:39 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности проезда по участкам автомобильных дорог, примыкающим к автомобильным пунктам пропуска со стороны России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснили в правительстве, введение санкций вызвало значительные изменения в логистических маршрутах для доставки товаров автомобильным транспортом и переориентацию транспортно-логистических путей на другие направления. Эти обстоятельства наряду с сохранением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, приводят к скоплению транспортных средств в ожидании проезда в пункты пропуска, говорится в сопроводительных документах.

Разработчики пояснили, что законопроект направлен на обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы, сокращение времени, затраченного на прохождение границы и увеличение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу России.

Согласно документу, реализация положений законопроекта будет осуществляться Минтрансом России. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») отметил, что нормы будут действовать до конца 2022 года.