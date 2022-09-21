Рим, , 13:39 — REGNUM «Зависимость» Италии от поставок российского газа в 2022 году снизилась вдвое, заявил 21 сентября премьер-министр страны Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

Он в очередной раз обвинил Россию в «использовании газа в качестве средства шантажа» и отметил, что Италия увеличила закупки у других поставщиков, а также увеличила объемы производства возобновляемой энергии.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20%. «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.