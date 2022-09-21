В Тюмени прокуратура заинтересовалась падением ребёнка с горки
Тюмень, 21 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Тюмени по факту падения ребёнка с горки в сквере Победы проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Галина Огаркова
Детская горка
В ряде средств массовой информации сообщается, что 20 сентября 2022 года в сквере Победы Тюмени с горки упал мальчик. Ребёнок доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая помощь.
Прокуратура Тюменской области выясняет обстоятельства происшествия.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду двухлетней девочки.