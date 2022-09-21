Оренбург, , 13:36 — REGNUM Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что Донбассу надо помочь влиться в состав России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается объявленных референдумов, скажу так. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областях — это русские люди — в широком смысле. Они говорят и мыслят на русском языке. Для меня этого достаточно, чтобы помогать им. Это наши люди. Если они хотят поставить вопрос, чтобы жить с нами в одной стране — мы не должны стоять в стороне. И мы поможем», — сказал Чирков.

Напомним, ранее общественные палаты ЛНР и ДНР попросили руководства Республик о проведении референдума о вхождении в состав России. Власти ДНР и ЛНР заявили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.